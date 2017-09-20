На время перекрытия Макаровского моста пустят новые трамвайные маршруты взамен закрытых

С сегодняшнего дня начался ремонт и частичное перекрытие Макаровского моста. Трамваи, которые до этого ходили по улице Челюскинцев, изменят маршруты движения, а для удобства пассажиров запустили два временных маршрута: № 12 от ВИЗа до «Семи ключей» и №29 – от ЦПКиО до «Ботанической».

Как сообщает сегодня пресс-служба мэрии Екатеринбурга, движение трамваев на Макаровском мосту закрыто до 23 октября. Сейчас там начинается перекладка расположенного на объекте газопровода высокого давления, усиление конструкций действующей части моста и разбор закрывшейся части для последующего строительства новой секции моста. Также на мосту сделают переукладку трамвайных путей, чтобы после 23 октября организовать на остающейся части мостовой конструкции реверсивное движение вагонов по однопутной колее.

Сейчас же движение трамваев по Челюскинцев закрыто. Вагоны, которые ранее ходили по этому участку, изменят маршруты. Взамен ТТУ с сегодняшнего дня запустило два дополнительных временных маршрута: № 12 (станция «ВИЗ» – улица Халтурина – станция «Семь ключей») и № 29 (ЦПКиО – метро «Ботаническая»).

На этот же период – с 20 сентября по 23 октября – в Екатеринбурге временно не будет функционировать трамвай «А». Маршрут № 5 (станция «Ботаническая» – площадь Первой Пятилетки) станет курсировать от станции «Шарташ» до площади Первой Пятилетки под номером «5-А». Вагон № 7 (станция «Эльмаш» – станция «Семь ключей») пойдет по укороченному маршруту через улицы Победы и Бебеля. Кроме того, изменения коснутся ранее курсировавших через Макаровский мост трамваев № 3, 21, 23 и 32.

Для автобусов и автомобилей пока сделали двустороннее движение по половине моста, которая расположена ближе к центру города. Но с 7 октября по 23 октября на Макаровском мосту ожидается полное закрытие движения. Сс 23 октября движение трамваев сделают реверсивным. А автотранспорт пустят по половине моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

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