Макаровский мост пилят гигантской «болгаркой» (ВИДЕО)

Рабочие, выполняющие реконструкцию Макаровского моста, приступили к важному этапу – они разрезают балки большой циркулярной пилой.

Как пилят Макаровский мост

Первый «надпил» был сделан в понедельник. Сегодня работы вошли в основную фазу.

Это последние подготовительные работы перед демонтажом конструкций. Параллельно с резкой идет перенос коммуникаций.

Напомним, ранее в городской администрации обещали открыть мост 23 октября. Причем трамваи пустят всего по одной линии, по реверсивной схеме – для Екатеринбурга такое решение в новинку.

В целом по плану ремонт Макаровского моста займет больше года. В итоге он увеличится в ширину с 24 до 42 метров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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