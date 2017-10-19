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Четверг, 19 октября 2017, 11:50 мск

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Екатеринбург

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Макаровский мост пилят гигантской «болгаркой» (ВИДЕО)

Макаровский мост пилят гигантской «болгаркой» (ВИДЕО)

Рабочие, выполняющие реконструкцию Макаровского моста, приступили к важному этапу – они разрезают балки большой циркулярной пилой.

Как пилят Макаровский мост

Первый «надпил» был сделан в понедельник. Сегодня работы вошли в основную фазу.

Новый День: Макаровский мост пилят гигантской ''болгаркой'' (ВИДЕО)

Это последние подготовительные работы перед демонтажом конструкций. Параллельно с резкой идет перенос коммуникаций.

Новый День: Макаровский мост пилят гигантской ''болгаркой'' (ВИДЕО)

Напомним, ранее в городской администрации обещали открыть мост 23 октября. Причем трамваи пустят всего по одной линии, по реверсивной схеме – для Екатеринбурга такое решение в новинку.

Новый День: Макаровский мост пилят гигантской ''болгаркой'' (ВИДЕО)

В целом по плану ремонт Макаровского моста займет больше года. В итоге он увеличится в ширину с 24 до 42 метров.

Новый День: Макаровский мост пилят гигантской ''болгаркой'' (ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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