С завтрашнего дня в Екатеринбурге на две недели закрывают движение по Макаровскому мосту. В мэрии обещали оставить возможность передвигаться по мосту для пешеходов, но всем видам транспорта надо будет искать варианты объезда.

Движение по Макаровскому мосту полностью будет закрыто с 7 по 23 октября. «7 октября мы планируем закрытие для переустройства коммуникаций. Потребность в реконструкции моста общегородская. Все работы мы стыкуем с организациями, владеющими инженерными коммуникациями. Второй этап – демонтаж части существующего моста, который будет происходить после переустройства газопровода. Это демонтаж одной трети со стороны ВИЗа. Мы не можем пустить движение, потому что возможно обрушение конструкций», – комментировал ранее председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин. По его словам, закрытие моста для пешеходов не планируется. А вот автомобилистам придется искать варианты объезда.

Их фактически нет – водители вынуждены ехать либо через центр Екатеринбурга и Плотинку, либо отправляться на ВИЗ и ехать через Сортировку. Макаровский мост уже закрывали на два дня, и даже несмотря на то, что это были нерабочие дни, в районе путепровода были серьезные проблемы с движением – копились пробки на Ельцина, Челюскинцев со сторону управления СвЖД, на улице Гражданской.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

Россель: Екатеринбург получит Экспо-2025, если включится Путин. / В год столетия Октября свердловские коммунисты начали борьбу за власть. Между собой. / Свердловские гаишники завели «WhatsApp доверия». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»