Ремонт Макаровского моста: рабочие переложили рельсы и соорудили мини-мост (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается главный дорожный ремонт года – на Макаровском мосту. Движение транспорта по нему сейчас полностью закрыто. Для пешеходов доступна одна сторона. С другой рабочие укладывают рельсы для реверсивного движения трамваев, т.е. одновременно два состава по мосту проезжать не смогут. Работы в этой части идут быстро, не прекращаются даже ночью.

Только после того, как трамвайные рельсы и шпалы будут уложены, а та часть моста, по которым они проходят, укреплена, строители приступят к следующему этапу – они отпилят треть конструкции (со стороны ВИЗа). По оставшейся части моста, помимо трамваев, будут ездить автомобили. Для них будет выделено по полосе в каждую сторону.

Движение на Макаровском мосту в таком режиме должно открыться после 23 октября.

На месте снесенной части строители построят новую – более широкую и крепкую. Ширина моста вырастет с 25 метро до 42 метров. На это, правда, уйдет больше года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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