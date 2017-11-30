По Макаровскому мосту завтра начнет ходить трамвай № 3

С завтрашнего дня, 1 декабря, по улице Челюскинцев начнут ходить трамваи маршрута №3.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕТТУ, движение будет осуществляться в направлении, противоположном тому, в котором ходит по мосту единственный на сегодняшний день трамвай (21-го маршрута): не со стороны улицы Московской к железнодорожному вокзалу, а наоборот.

Напомним, движение трамваев по мосту было закрыто в октябре по причине его реконструкции. 30 октября начал ходить трамвай № 21, но только в одном направлении. В течение ноября специалисты монтировали специальное оборудование для реверсивного движения, чтобы запустить трамваи маршрута № 3 – в обратном направлении. Остальные восемь трамвайных маршрутов, ранее проходившие через мост, до окончания его реконструкции будут двигаться в обход, по проспекту Ленина.

Екатеринбург, служба информации

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