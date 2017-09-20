Новая «Матильда». Коммунисты требуют запретить английскую комедию «Смерть Сталина»

Похоже, в России готов вспыхнуть еще один конфликт, связанный с кинематографом, – представители КПРФ требуют запретить английскую черную комедию «Смерть Сталина».

Смерть Сталина, трейлер

Как предает корреспондент РИА «Новый день», вслед за депутатом Поклонской идеологическое шевеление проявили российские коммунисты. Причиной стал выход в прокат английской киноленты «Смерть Сталина».

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко назвал ленту «мерзостью» и выразил надежду, что Министерство культуры не допустит ее выхода в прокат. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в свою очередь, заявил, что фильм – «очередная форма психологической войны против нашей страны», так как «дискредитация лидеров страны, а тем более верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны – это и принижение роли России в мировых делах».

Не все коммунисты реагируют на выход фильма столь радикально. Многие относятся к этому с большой долей едкого сарказма. Так, например, бывший редактор газеты «Правда» в своем фейсбуке прокомментировал революционный пыл коллег так: «Безумные клерикалы от «Матильды» кинотеатрам черносотенный террор устроили, а теперь от комедии про Сталина безумные коммуняки устроят красный террор все тем же кинотеатрам. При этом а) Сталин там мёртв и б) никого не … [бранное слово, удалено] Божехранирусскийнарод!»

Отметим также, что опасения относительно выхода на российские экраны «Смерти Сталина» высказали и в Минкульте. Фильм должен отсмотреть общественный совет при Министерстве культуры, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя совета Павел Пожигайло. По его словам, комедия может спровоцировать череду конфликтов, как в случае с фильмом «Матильда».

Комедия «Смерть Сталина» в гротескной форме рассказывает о событиях, случившихся после смерти Иосифа Сталина. В фильме задействованы актеры Стив Бушеми в роли Никиты Хрущева, Ольга Куриленко – советская пианистка Марина Юдина, Руперт Френд (прославившийся ролью сотрудника ЦРУ Питера Квина из сериала «Родина») – здесь он играет Василия Сталина.

Символично, что все эти конфликты – что с «Матильдой», противниками которой выступают православные монархисты-царебожники, что со «Смертью Сталина», войну с которой начинают коммунисты, – происходят в год столетия Великой Октябрьской революции.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 20.09.17

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