Турист из Сибири умер там же, где замерз насмерть уральский отшельник: подробности очередной трагедии на перевале Дятлова

Стали известны подробности очередной трагедии на перевале Дятлова, который получил дурную славу после событий зимы 1959 года, когда на севере Свердловской области при загадочных обстоятельствах погибла целая группа туристов Уральского политехнического института. Новое ЧП случилось в том же месте, где зимой 2016 года насмерть замерз уральский отшельник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обстоятельства трагедии нашему агентству раскрыли представители одного из туристических клубов Екатеринбурга. По неподтвержденным пока данным, в окрестностях перевала Дятлова скончался 58-летний турист из Кемерово. Он отправился покорять горы Северного Урала в составе группы. Туристы уже возвращались с плато Маньпупунер, когда сибиряку стало плохо. Его доставили до избушки, в которой зимой прошлого года погиб отшельник из Челябинской области Олег Бородин. Попытки привести в чувство туриста оказались безуспешными, участники тургруппы констатировали смерть коллеги. Не исключено, что причиной скоропостижной кончины стала астма. Но так ли это, должна будет определить судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос об эвакуации тела туриста.

Напомним, в новогодние праздники 2016 года группа пермских туристов обнаружила за перевалом Дятлова тело неизвестного мужчины, укутанное в палатку внутри избушки. Спасателям пришлось вместе со следователем-криминалистом организовать поисковую операцию и доставить труп в Ивдель. Погибшим оказался житель Челябинска Олег Бородин, покинувший семью. По словам сотрудников МЧС, перед гибелью мужчина, вероятнее всего, был обессилен или болел, из-за чего не смог затопить печь. Это и стало роковой причиной трагедии.

Известно, что Бородин жил в горах Северного Урала – его не раз встречали туристы, делились с ним продуктами. На месте смерти представитель СКР обнаружил дневник отшельника со стихами, наблюдениями и текстами бардовских песен.

18 января Следственный комитет официально сообщил о том, что состоялось вскрытие тела 47-летнего Олега Бородина. По данным специалистов, мужчина скончался от общего переохлаждения. Следов криминала на его теле эксперты не обнаружили.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

Новая «Матильда». Коммунисты требуют запретить английскую комедию «Смерть Сталина». / «Это бездонная бочка»: скандально известному белоярскому МУПу нужно 66 млн рублей. / Следователи пытаются добраться до тела туриста, погибшего на перевале Дятлова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»