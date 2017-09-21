После очередной гибели туриста на перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева

На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева. С такой инициативой выступили члены общественного фонда «Памяти группы Дятлова» с целью сокращения в разы несчастных случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель фонда Юрий Кунцевич сегодня заявил, что уже разработан проект пунктов обогрева, который внесен в законодательное собрание региона на рассмотрение. Если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале, уточняет ТАСС.

Подобные вспомогательные туристические точки, где можно приготовить пищу или переждать непогоду, со слов Кунцевича, уже давно существуют на перевалах в Европе и Австралии. Они оборудованы всем необходимым, путешественники могут пользоваться ими бесплатно.

Напомним, на этой неделе на перевале Дятлова произошла очередная трагедия – скончался 58-летний турист из Кемерово. Сибиряк купил путевку за 19500 рублей и шел в поход в составе организованной группы, не зарегистрировавшейся у спасателей. По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения, когда возвращались с плато Маньпупунер. Сейчас спасатели и следователь СКР по-прежнему пытаются выехать в труднодоступное место, где находится тело погибшего туриста. Вылету мешает непогода.

Известно, что тело сибиряка туристы доставили до избушки, в которой зимой прошлого года погиб отшельник из Челябинской области Олег Бородин. По словам сотрудников МЧС, перед гибелью мужчина был обессилен или болел, из-за чего не смог затопить печь. Это и стало роковой причиной трагедии. Бородин жил в горах Северного Урала – его не раз встречали туристы, делились с ним продуктами. На месте смерти представитель СКР обнаружил дневник отшельника со стихами, наблюдениями и текстами бардовских песен. После вскрытия было установлено, что он скончался от общего переохлаждения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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