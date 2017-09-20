Путин посоветовал избранным губернаторам публично выбирать новых министров, чтобы показать, как работают социальные лифты

Президент России Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в единый день голосования 10 сентября, посоветовал им выбирать членов новых команд публично, сообщает ТАСС. Среди глав регионов на мероприятии сегодня присутствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Путин отметил, что формирование новых команд избранных губернаторов должно проходить в открытой и понятной форме. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали это в свое время с АСИ [Агентство стратегических инициатив] и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд тоже будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения в органы власти и управления», – сказал президент РФ.

По словам Путина, молодые люди должны понимать, чувствовать и видеть, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Люди должны четко понимать, что их карьерный рост связан с их деловыми качествами, уровнем подготовки, а также желанием и умением работать, уточнил президент РФ. Он заявил, что у правительства РФ уже есть поручение организовать такую работу на федеральном уровне. «Очень рассчитываю, что вы организуете такую же работу и на региональном», – добавил он во время встречи с губернатором.

На встрече с губернаторами президент также заявил, что доволен результатами выборов. «Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», – заявил Путин.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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