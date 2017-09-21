Судебные приставы просят Куйвашева и заксо добыть у Москвы денег на жилье сиротам

Положение с жильем для выпускников детских домов в Свердловской области остается одним из самых сложных в стране. К такому выводу пришли члены комитета заксо по бюджету, проанализировав ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замминистра строительства Игорь Дубровин сообщил, что по состоянию на 1 сентября право на получение жилья имеют 5770 человек. При этом на 2017 год в бюджете запланировано на решение этой задачи 1 млрд 57 млн рублей, из них 17 млн рублей – на строительство нового жилья, остальные деньги – на покупку готового. До конца года планировалось закупить всего 727 квартир, 249 уже передано выпускникам детдомов, 325 уже куплены, на них оформляются необходимые документы. На 2018 год предварительно запланировано 685,9 млн рублей. Между тем, заявил замминистра, чтобы обеспечить жильем всех очередников из этой категории, необходимо 6,6 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд – только на тех, по которым уже есть положительное решение суда о предоставлении жилья.

Представитель свердловского управления ФССП Елена Сидорова заявила, что из 28 тысяч исполнительных производств по предоставлению жилья детям-сиротам 3700, или 13%, проходятся на Свердловскую область. Если решение суда не исполняется, то санкции накладываются уже на судебных приставов. Елена Сидорова предложила депутатам либо организовать очередь таким образом, чтобы дети-сироты понимали, что свои квартиры они все равно когда-нибудь получат, и в суды не шли, или увеличить финансирование этой статьи бюджета. «Мы не видели ни одного обращения в Госдуму или правительство РФ с просьбой, чтобы нашему региону увеличили субсидии на эти цели. А наше руководство на нас давит, за то, что мы не предпринимаем никаких мер по отношению к областным властям».

Председатель комитета Владимир Терешков предложение поддержал, заявив, что необходимо подготовить обращение от заксо в Государственную думу, так как «это проблема государственная, а не только нашего региона». Отдельной ремаркой он добавил, что необходимо также контролировать использование жилья, которое сиротам уже выделено – зачастую там проживают далеко не сами нуждающиеся, а какие-то непонятные люди, коммуналка не платится, и вообще – «творится бардак». Но, заявил он, это уже тема совсем другого разговора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

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