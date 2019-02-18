Свердловская область лидирует по росту числа детей-сирот

Свердловская область стала лидером среди российских регионов по очень печальному показателю – в ней быстрее всех растет число детей-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании комитета заксо по бюджету замминистра строительства Игорь Дубровин, который пришел на обсуждение вопроса о строительстве жилья для детей, оставшихся без родителей. «Цифра безумно большая. По-моему, ни в одном другом регионе она не растет так быстро», – заявил чиновник.

Директор областного фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева рассказала, что если по состоянию на 1 января 2018 года в очереди на получение квартир стояли 5 520 выпускников детских домов, то в этом году – уже 5 784. В бюджете на покупку жилья для сирот на этот год заложен 1 млрд 218 млн рублей, очевидно, что для решения задачи этой суммы недостаточно. В среднем Свердловские власти обычно покупают для сирот 700-800 квартир в год.

Напомним, в 2017 году Игорь Дубровин заявлял, что чтобы обеспечить жильем всех очередников из этой категории, необходимо 6,6 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд – только на тех, по которым уже есть положительное решение суда о предоставлении жилья.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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