С 26 сентября свердловские города выстроятся в минфине в очередь за деньгами

Со вторника, 26 сентября, при областном минфине начнет работу комиссия по приему пожеланий от органов местного самоуправления по формированию расходной части областного бюджета на 2018 год и плановый период.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков, от областного правительства комиссию возглавит и.о. первого вице-губернатора Алексей Орлов, от заксо – спикер Людмила Бабушкина.

В первый день работы комиссия примет представителей 17 муниципалитетов, среди которых – Екатеринбург, Новоуральск, Арамиль, Богданович, Сухой Лог и ряд других.

Напомним, такая практика существует уже несколько лет, и протекают подобные заседания всегда одинаково: муниципалитеты говорят обо всех своих чаяниях – нужны деньги на дороги, больницы, школы, детские сады, дома культуры, – а в итоге в расходные статьи закона о бюджете попадает хорошо если четвертая часть этих пожеланий.

Например, в прошлом году на заседании подобной комиссии глава минфина Галина Кулаченко заявила, что «приоритеты все равно придётся определять». «Наши ресурсы ограничены. Нельзя забывать о рисках, – подчеркнула она. – Кроме того, мы должны сокращать дефицит бюджета, чтоб выполнить соглашение с Минфином России. Они нам очень помогают, дают кредиты под 0,1%. Если мы потеряем эту возможность, это чревато для нас самыми нехорошими последствиями». «Бюджетный процесс – это искусство равномерного распределения разочарований», – поэтично резюмировал и.о. вице-премьера Александр Высокинский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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