На премьеру фильма «Матильда» в Екатеринбург может приехать сам Алексей Учитель

Директор кинотеатра «Салют» ведет переговоры с дистрибьютором фильма «Матильда», чтобы режиссер Алексей Учитель приехал представить свою картину в Екатеринбурге. Возможно, премьера состоится раньше, чем лента выйдет в широкий прокат. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Накануне на выставке «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге состоялся закрытый показ фильма «Матильда». На питерской премьере присутствовал режиссер Алексей Учитель и представители дистрибьюторской компании «Каропрокат». На этот показ ездила целая делегация из Екатеринбурга, в том числе директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, который решил пригласить Учителя на уральскую премьеру.

«Напрямую с Алексеем Учителем мы не общались, поговорили с представителями «Каропроката» о том, чтобы режиссер приехал в Екатеринбург на премьеру «Матильды». Изначально дистрибьюторы не были заинтересованы в том, чтобы устраивать у нас встречу с режиссером и премьерные показы. Но последние события (поджог ККТ «Космос», акции протеста, – прим. «Новый День») показали, что это сделать надо, – рассказал РИА «Новый День» директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. – Сейчас мы обсуждаем несколько вариантов. Возможно, премьера состоится раньше, чем «Матильда» выйдет в широкий прокат. Или чуть позже, но с участием Учителя. У режиссера сейчас очень плотный график поездок. Точная дата станет известна на следующей неделе».

Сам Сергей Федяков посмотрел накануне «Матильду» и считает, что для создания фильмы были затрачены титанические усилия. «Я как историк могу высоко оценить фильм: в нем нет перевирания фактов. Для воссоздания эпохи не использовалась компьютерная графика – костюмы, замки, интерьеры реконструировались вручную. Кино высокого уровня, – отметил Федяков. – Изначально это было не коммерческое кино, но шумиха сделает его таким».

При этом директор «Салюта» не нашел в «Матильде» никакой крамолы. «Повода для шумихи, которую подняли ортодоксальные православные, не было. Николай II не выставлен в фильме в каком-то плохом свете. Он показан как человек со своими сильными и слабыми сторонами», – прокомментировал Сергей Федяков.

Напомним, «Салют» одним из первых в Екатеринбурге заявил, что будет показывать «Матильду». Не напугали руководство кинотеатра и протестные акции, в том числе поджог ККТ «Космос».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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