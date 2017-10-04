Алексей Учитель не приедет на премьеру «Матильды» в Екатеринбург

Режиссер Алексей Учитель не приедет на премьеру своего фильма «Матильда» в Екатеринбург. «Каропрокат» отказался делать спецпоказы после Владивостока и Новосибирска. Но Учитель может приехать уже в разгар проката – на творческую встречу со зрителями.

Как ранее писал РИА «Новый День», переговоры с дистрибьютерами фильма «Матильда» компанией «Каропрокат» вел кинотеатр «Салют». Однако они ни к чему не привели.

«Переговоры ничем не закончились. «Каропрокат» приняли решение не делать больше предпремьерных показов в России, только в Москве и Санкт-Петербурге. Потому что показы во Владивостоке и Новосибирске принесли скорее негатив. Поэтому «Салют» покажет «Матильду» только в день премьеры и без Алексея Учителя», – рассказал РИА «Новый День» директор кинотеатра Сергея Федяков.

«Салют» сейчас рассматривает возможности, чтобы показать фильм все-таки чуть раньше – в ночь с 25 на 26 октября, в 00:01.

«Думаем сделать ночной показ, очень нас об этом просят жаждущие посмотреть «Матильду». Но показ будет скорее всего закрытым, чтобы не пришли нежелательные зрители», – отметил директор «Салюта».

Также Федяков уточнил, что Алексей Учитель все-таки может приехать в Екатеринбург, но уже в рамках проката. Если режиссер согласится, он проведет обычную творческую встречу со зрителями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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