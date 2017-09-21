В Екатеринбурге ОМОН и полиция нагрянули на скандальную овощебазу № 4

Сегодня днем сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОНа нагрянули с проверкой на скандально известную овощебазу № 4 на улице Завокзальной в Екатеринбурге. С территории торговой площадки силовики увезли в отделение полиции 167 мигрантов.

Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, 20 гастарбайтеров привлечены к административной ответственности, в отношении трех возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ («Подделка документов»). По информации ведомства, рейд на овощебазу носил плановый характер. Его цель – пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранцев на причастность к совершению преступлений.



С 18 сентября в ходе таких рейдов силовики уже проверили свыше 1 тысячи мигрантов. В результате выявлено 25 преступлений, по 23 эпизодам возбуждены уголовных дела. Также полицейскими выявили 117 административных правонарушений, допущенных иностранцами.

Овощебаза № 4 входит в поле интересов криминальных структур с начала 90-ых годов. Контроль над ней с переменным успехом в разные годы держали многочисленные ОПГ. За овощебазу № 4 сражались также вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев и предпринимательница Татьяна Русина. Фактически последняя в этом противостоянии одержала победу, А чиновника в 2014 году осудили на 18 лет колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что Контеев захватил овощебазу №4 в Екатеринбурге и инициировал убийства двух «авторитетов», которые контролировали прохождение грузов для базы через Петуховскую таможню в Курганской области. После вынесения приговора следователи передали овощебазу на ответственное хранение Татьяне Русиной. Когда предпринимательница скончалась, торговая площадка перешла ее дочери.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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