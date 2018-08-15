Приставы закрыли скандально известную овощебазу №4

В Екатеринбурге сотрудники управления ФССП по Свердловской области закрыли скандально известную овощебазу №4. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее прокуратура Железнодорожного района города обратилась с иском в суд, чтобы приостановить деятельность комплекса, поскольку здание на улице Завокзальной ‒ это объект незавершенного строительства, и документов на ввод в эксплуатацию нет.

«Указанное здание является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», ‒ сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Там рассказали, что сегодня всем арендаторам были вручены требования покинуть помещения. Торговля будет возможна только после того, как рыночный комплекс получит документы на ввод в эксплуатацию.

Напомним, овощебаза №4 регулярно мелькает в криминальной хронике Екатеринбурга – там происходят перестрелки, поножовщины, периодически обнаруживаются мигранты-нелегалы и «санкционная» еда. В начале 2000-х овощебазой руководила супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга по товарному рынку Виктора Контеева. Впоследствии руководство перешло к предпринимательнице Татьяне Русиной и ее помощникам Ивану Обухову и Виктору Новикову. Последние два проходили фигурантами уголовного дела о незаконной попытке изъятия 400 га земли в Сысертском районе.

Екатеринбург, служба информации

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