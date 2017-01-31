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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

Инспекторы свердловского управления Россельхознадзора совместно с Екатеринбургской таможней и региональным управлением ФСБ сегодня нагрянули с проверкой на екатеринбургскую овощебазу №4. Рейд проводился с целью выявления санкционных товаров.

Новый День: На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, на одном из складов было обнаружено более 2,7 тонн запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов. На коробках с пекинской капустой (1 134 кг) и яблоками (180 кг) находилась маркировка Польши.

Новый День: На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

Согласно этикеткам, наклеенным на коробки с грушами (1 020 кг), продукция поступила из Гвинеи и пересекла границу Республики Беларусь, что является нарушением (с 14 декабря 2016 года разрешаются только прямые поставки подкарантинной продукции из Гвинеи). Также на складе находилась 423 кг цветной капусты неизвестного происхождения – этикетки с тары были сорваны, а документы на товар отсутствовали.

Новый День: На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

В ведомстве отметили, что это первый рейд в 2017 году, завершившийся изъятием и уничтожением санкционных продуктов. В прошлом году в Свердловской области было сожжено и раздавлено на полигонах более 43 тонн товаров в рамках указа президента РФ №391 от 2015 года.

Новый День: На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

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