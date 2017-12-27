По факту стрельбы на овощебазе №4 возбуждено уголовное дело

Накануне вечером случилось ЧП на скандально известной овощебазе №4. По данным СМИ, вооруженные налетчики взяли в заложники родственника владельца кафе, расположенного на территории базы, и прострелили ему колено. Пострадавший – уроженец Таджикистана 1995 года рождения.

Как сообщил сегодня «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по факту произошедшего органы внутренних дел возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Тяжкие телесные повреждения». «Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый в совершении преступления молодой человек 1993 года рождения скрылся с места происшествия на автомобиле «Киа Рио». Иномарку и стрелка сейчас ищут. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия. Потерпевший мужчина прооперирован, ему оказана необходимая медицинская помощь», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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