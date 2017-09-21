Мэрия или жители? Минстрой РФ объяснил, кто должен платить за освещение во дворах (ДОКУМЕНТ)

Минстрой РФ дал разъяснения по поводу того, кто же должен нести расходы на организацию освещения во дворах жилых домов. Ранее в Екатеринбурге была проведена ревизия фонарей на столбах освещения. Те, что находятся во дворах многоквартирников, отключили от электроснабжения, погрузив площадки во тьму.

В администрации Екатеринбурга объяснили тогда, что дворовые опоры освещения находятся не на балансе Горсвета, поэтому больше поставлять эту электроэнергию за муниципальный счет не будут. «Предупредили все управляющие компании, что это нецелевое использование средств, поэтому электроэнергия будет отключена. Электроэнергия, с помощью которой освещается двор, будет оплачиваться собственниками. Это входит в общедомовое потребление», – говорил в эфире радио «Город.фм» и.о. начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

Между тем в ведомстве Михаила Меня уверены, что сети наружного освещения в состав общего имущества в многоквартирном доме не входят, поэтому платить за это собственники жилья не должны. Разъяснения об этом в министерстве дали в ответе одному из депутатов Госдумы РФ. «Обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по уличному (дворовому) освещению ни Жилищный кодекс, ни правила содержания общего имущества не содержат. В соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления к вопросам местного значения отнесена организация благоустройства территории городского округа (в частности, освещение улиц). Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. Минстрой РФ полагает, что организация и ремонт уличного (дворового) освещения относится к компетенции органов местного самоуправления», – говорится в письме за подписью замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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