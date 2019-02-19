Депутаты и чиновники снова устроили скандал из-за того, кто должен платить за свет

Сегодня в гордуме Екатеринбурга прошло очередное заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Первоначально планировалось, что депутаты и чиновники послушают отчеты главы Фонда капремонта Свердловской области Станислава Суханова и главы ЕМУП «Водоканал» Евгения Буженинова. Однако первый не пришел, потому что к нему нагрянула проверка из Москвы, а второй – заболел. Поэтому депутаты сосредоточились на теме уличного освещения. После доклада главы комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, которая рассказала о планах на текущий год и пожаловалась на недостаток финансирования.

«В этом году продолжится замена опор уличного освещения на проспекте Ленина. С Луначарского до Восточной заменили в пришлом году. На этот год запланирован участок от Восточной до Гагарина. Там стояли старые, построенные в 1956 году опоры. Они физически пришли в негодность, давно надо поменять их, – сказала Благодаткова. – В Екатеринбурге протяженность дорог 1 509 километров, а протяженность освещенных – только 886 километров. Работа ведется небыстро, потому что средства предусмотрены на это только из бюджета Екатеринбурга. Мы обращались в министерство энергетики и ЖКХ с просьбой включить нас в какую-нибудь программу, например, как «Светлый город» в Московской области. Было бы неплохо, если б в нашем регионе появилась такая же и мы бы получали помощь из бюджета вышестоящего уровня».

Затем депутаты задали чиновнице несколько вопросов, касающихся территорий, по которым они избирались, а после председатель комиссии Александр Колесников вновь поднял тему того, кто должен платить за освещение во дворах жилых домов. Год назад в ЕГД уже были горячие споры по этому поводу, но согласия между депутатами и чиновниками так и не было. «Вопрос принадлежности столбов – в соответствии с ЖК РФ. Мешают? Давайте уберем. А обязанность муниципалитета тратить бюджетные деньги на освещение территории собственников… это неправильно. Закон один для всех», – сказал вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.

«Никто не говорит, что муниципалитет должен тратить деньги не по назначению. И спихивать на жителей то, что не ихнее, – неправильно. Я недаром называл ЖБИ, там во дворах объекты муниципальные, садики и школы, освещаются они отвратительно. На Технической, 15, упал столб, слава богу, не на человека, но на машину. Пехотинцев, 10, – там корт, почему жители должны платить за освещение? Все адреса известны, в администрацию направлены, но приходят отписки», – заявил Колесников.

В ответ уже стал горячиться вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Есть кодекс жилищный, есть НПА, в бюджете эти цифры не предусмотрены. Что я должен писать?» – спросил он.

Депутат Владимир Крицкий призвал коллег не переходить на повышенные тона, а «разбираться в проблеме глубже». «Что является общедолевой собственностью граждан и что ей не является, кто за что должен платить. Что попало в границы земельного участка, стало собственностью граждан. То, что пока земельный налог не предъявляют, это временно – год-два и будут. Когда шло межевание, граждане расписывались, что согласны с границами участка и все, что на нем расположено, в общедолевой собственности», – отметил он.

Впрочем, прийти к консенсусу у присутствующих на заседании так и не получилось. Все трактуют закон по-своему. Колесников, в частности, напомнил разъяснения, которые давал еще в 2017 году замминистра ЖХК и строительства РФ Андрей Чибис. «Обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по уличному (дворовому) освещению ни Жилищный кодекс, ни правила содержания общего имущества не содержат. В соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления к вопросам местного значения отнесена организация благоустройства территории городского округа (в частности, освещение улиц). Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. Минстрой РФ полагает, что организация и ремонт уличного (дворового) освещения относится к компетенции органов местного самоуправления», – говорилось в письме за подписью Чибиса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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