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Вторник, 19 февраля 2019, 12:34 мск

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В свердловский фонд капремонта приехала московская ревизия

В Фонде капитального ремонта Свердловской области проходит проверка. С ревизией приехали москвичи. Об этом на заседании комиссии по городскому хозяйству ЕГД сообщил ее председатель Александр Колесников. По его словам, ФКР готов отчитаться о своей деятельности, однако ему решили дать отсрочку. Доклад главы фонда по просьбе министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова перенесли на март.

Бывший глава ФКР Александр Караваев и его коллега по думе Дмитрий Сергин, возмутились тем, что доклад перенесли. «Мы когда работали в фонде, до 40 проверок одновременно было, и не было ни одного заседания думы или совещания, которое бы мы пропустили», – заявил Караваев.

Колесников заверил, что в будущем поблажек фонду давать не будут.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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