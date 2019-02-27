Фонд капремонта выбьет с должников 600 млн рублей

Фонд капитального ремонта Свердловской области усиливает работу с должниками. Об этом на сегодняшнем заседании правительства, выступая с докладом, заявил глава регоператора Станислав Суханов.

По его словам, иски грозят 60 тысячам жителей Свердловской области. В общей сложности они задолжали больше 600 млн рублей. При этом за все время работы ФКР выставил жителям региона счетов на общую сумму 24,7 млрд рублей, из которых оплачено 24,7 млрд. При этом Суханов заявил, что собираемость по Среднему Уралу составляет более 95 %.

Как напоминает «Новый День», глава фонда должен был выступить на прошлой неделе с докладом перед депутатами екатеринбургской гордумы, однако этому помешала ревизия из Москвы. Встречу с народными избранниками перенесли на март.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.19

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