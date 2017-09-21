«Лишение аккредитации – по решению суда»: пресс-служба заксо об инциденте с «антипутинской» наклейкой на ноутбуке журналистки

Пользователи соцсетей Екатеринбурга активно обсуждают сегодняшний инцидент в заксобрании: депутаты из комитета по бюджету сделали выговор журналистке, пришедшей на заседание с ноутбуком, на котором была наклейка «Я не голосовал за Путина».

По мнению политолога Алексея Швайгерта, депутаты зря дали волю эмоциям. «Настолько глупо отреагировать на какую-то наклейку, создав на ровном месте негативный повод, который легко может быть подхвачен несистемной оппозицией, – это уметь надо. Умения эти приходят, когда ты не один десяток лет протираешь штаны в кабинетах власти и теряешь связь с реальностью, не отдавая себе отчёт как, где и в каком контексте отзовётся небрежно брошенное тобой слово», – считает эксперт.

Преподаватель журфака УрГУ Валерий Амиров также находит, что реакция депутатов была чрезмерной, но при этом замечает, что корреспондент поступила несколько опрометчиво.

Журналист Сергей Беляев вспомнил, что похожая история произошла с ним в заксобрании два года назад, когда он пришел на заседание комитета в толстовке с нашивкой государственного флага США. Ему сделал в коридоре замечание депутат Илья Гаффнер, заявивший: «Это что такое?! Чтобы такого больше не было! Недопустимо посещать органы государственной власти с флагами иностранных государств».

Пресс-служба заксо в свою очередь выпустила заявление, где подчеркивает, что депутаты комитета не ограничивали права журналистов на получение информации. «Заявляем также, что аккредитация журналистов для участия в официальных мероприятиях Законодательного собрания Свердловской области производится в строгом соответствии с федеральным законом «О средствах массовой информации». В соответствии со статьей 48 указанного закона «журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, журналистка одного из екатеринбургских информагентств Дарья Александрович сегодня пришла в заксо с ноутбуком, на котором была наклейка с надписью «Я не голосовал за Путина». Один из депутатов поинтересовался, что это за девушка с провокационными наклейками, и заявил, что такое поведение недопустимо. Председатель комитета Владимир Терешков попросил журналистку представиться, и посоветовал впредь держать свое мнение при себе.

Из зала никого не выдворяли. Однако после заседания один из депутатов в частном разговоре с корреспондентом РИА «Новый день» предположил, что подобные демонстрации могут стоит журналистке аккредитации.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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