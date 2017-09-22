Мэра уральского города порадовали дорожные ямы с его портретом (ФОТО)

Мэр города Качканара Сергей Набоких своеобразно отреагировал на примечательную протестную акцию горожан, которые украсили ямы на дорогах муниципалитета фотографией градоначальника. Он заявил, что рад такой гражданской активности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото ям со своим портретом мэр опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». При этом градоначальник не стал критиковать местных жителей, а наоборот, похвалил их. «Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им всё-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета, – отметил Набоких. – На самом деле я считаю, что мы достаточно большими шагами движемся в плане благоустройства города, и провели очень большие и серьёзные работы по дорожному ремонту и строительству. Действительно город преображается. Но, наверное, ни сегодня и ни завтра наступит тот момент, когда мы абсолютно все дороги приведём в идеальное состояние, это исчисляется сотнями миллионов рублей. Ищите ямы, следопыты, обозначайте. Но лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным дорогам, которых уже достаточно много».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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