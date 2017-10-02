Качканарскому мэру, чьим портретом украсили дорожные ямы, выделили деньги на ремонт дорог

Правительство Свердловской области приняло решение о выделении существенного денежного транша Качканару на дорожное строительство. Ранее жители города украсили ямы на проезжей части портретом мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из регионального бюджета Качканару направят 116 миллионов рублей на строительство нового въезда в город. Об этом решении согласительной комиссии мэр Сергей Набоких написал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера согласительная комиссия Свердловской области утвердила выделение денежных средств в размере 116 миллионов рублей на строительство нового въезда в Качканар. Совершенно точно уже в следующем году мы начнём строительные работы», – сообщил Набоких.

Напомним, ранее на неудовлетворительное качество дорог в Качканаре неоднократно указывали местные жители. В сентябре они даже устроили акцию – украсили ямы портретом главы города.

Мэр Сергей Набоких своеобразно отреагировал на примечательный протест горожан. Он не стал критиковать жителей, а наоборот, похвалил их. «Я очень рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно работает отряд следопытов. Уж не знаю, юных или опытных, но им всё-таки удалось найти яму на дороге, потрудиться над изготовлением моего портрета, – отметил Набоких. – На самом деле я считаю, что мы достаточно большими шагами движемся в плане благоустройства города, и провели очень большие и серьёзные работы по дорожному ремонту и строительству. Действительно город преображается. Но, наверное, ни сегодня и ни завтра наступит тот момент, когда мы абсолютно все дороги приведём в идеальное состояние, это исчисляется сотнями миллионов рублей. Ищите ямы, следопыты, обозначайте. Но лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным дорогам, которых уже достаточно много».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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