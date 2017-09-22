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Тайный советник генерала Бородина ушел работать к Козицыну

Тайный советник генерала Бородина ушел работать к Козицыну

Внештатный советник начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина Алексей Свалов перешел на работу в УГМК. Как стало известно «Новому Дню», в структуре Андрея Козицына Алексей возглавил направление по связям с общественностью.

В публичной плоскости деятельность Свалова особо не засвечена. Известно, что он имел отношение к ряду выборных процессов, проходивших в Свердловской области, работал также в «Газпромбанке» и на Уралмашзаводе.

От комментариев по поводу своего назначения Алексей Свалов пока отказывается, ссылаясь на то, что в ближайшее время курируемое им подразделение будет серьезно реформировано.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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