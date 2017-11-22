УГМК усиливается полицейскими

В группе по связям с общественностью УГМК очередное пополнение. Обещанные новым главой подразделения Алексеем Сваловым изменения продолжаются – на прошлой неделе под его руководство перешла пресс-секретарь Уралмашзавода Мария Козлова, а в минувшее воскресенье свердловский полицейский главк покинула замначальника пресс-службы ведомства, подполковник полиции Нина Пелевина, которая стала заместителем Алексея Свалова в УГМК. Сам он, напомним, также работал в полиции, будучи внештатным советником главы ГУМВД России по Свердловской области Михаила Бородина. Трудился он и на Уралмашзаводе, а также в Газпромбанке. Не исключено, что он продолжит подтягивать своих бывших коллег на новое место работы.

Сейчас пресс-служба медников сменилась почти полностью – из 11 сотрудников покинули свои должности 9 человек, включая руководителя направления Виктора Белимова.

Напомним, это не все перемены, связанные с направлением по связям с общественностью УГМК. Ранее источники РИА «Новый День» сообщали о том, что с 1 декабря телеканал АТН покидает генеральный директор Галина Левочкина.

Екатеринбург, служба информации

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