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Среда, 25 октября 2017, 12:44 мск

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Екатеринбург

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Слух дня: Обмен кадрами между УГМК и областными властями продолжится

Слух дня: Обмен кадрами между УГМК и областными властями продолжится

Интересная информация поступает из источников, близких к резиденции губернатора. Говорят, что там рассматривают кандидатуру бывшего начальника управления по связям с общественностью УГМК Виктора Белимова в качестве возможного пресс-секретаря первого лица региона. Этому предшествовал ряд событий: прежний пресс-секретарь Евгения Куйвашева Мария Картуз покинула госслужбу и перешла на работу в ТАСС. По слухам, на ее место приглашали внештатного советника начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина Алексея Свалова, но он предпочел принять другое предложение и возглавил направление по связям с общественностью в УГМК. Вскоре после этого Свалов сообщил, что в ближайшее время курируемое им подразделение будет серьезно реформировано.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

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