Слух дня: УГМК набирает рекрутов для информационной войны?

Не утихают слухи вокруг реформирования пресс-службы УГМК. Несколько дней назад туда из «Газпромбанка» перешёл Алексей Свалов. Казалось бы, на этом все должно было закончиться. Однако информация о том, что служба безопасности УГМК продолжает проверять резюме потенциальных сотрудников пресс-службы, поступает едва ли не каждый день. В тусовке гуляет как минимум пять имён пиарщиков, медиаменеджеров, журналистов, которым уже якобы сделаны или в ближайшее время будут сделаны предложения о работе в медной ФПГ.

«Такое ощущение, что Козицын собрался на войну. Зачем столько пиарщиков?» – шутят слухмейкеры. Впрочем, как минимум одна публичная война у УГМК уже идёт – это война с общественностью за храм-на-воде. Возможно, усиление штата пиарщиков связано с этим аспектом. Или это все отголоски широко обсуждаемых дрязг в кругу акционеров УГМК.

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