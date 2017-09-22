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Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

На Среднем Урале получила продолжение удивительная история обнаружения места, где умер и был похоронен один из последних выпускников кузницы военной элиты Российской империи – академии Генштаба – комкор Семен Пугачев. На севере региона потомки военачальника увековечили память жертв ГУЛАГа – поставили им памятник на том месте, где более полувека назад скончался их дед. Все подробности – в материале РИА «Новый День».

Военная элита Российской империи на севере Урала

О трагической судьбе советского военачальника, участника Гражданской войны Семена Пугачева наше агентство «Архивные дела». Окончив в 1914 году Императорскую Николаевскую военную академию, он стал частью трагедии русского офицерства XX века. Из 82 вышедших вместе с ним из академии офицеров не менее 36 человек умерли в изгнании, 11 были расстреляны или скончались в заключении. В СССР своей смертью умерли только четверо. У остальных в дате и обстоятельствах смерти все еще остается вопросительный знак. Но в прошлом году одним «темным пятном» в этой истории стало меньше.

На севере Свердловской области, благодаря работе местного поисковика Александра Ботикова, краеведов и других местных жителей было найдено точное место захоронения Семена Пугачева.

Из открытых источников известно, что Пугачев пошел по революционной стезе уже в 1917 году, став членом Псковского совдепа. В Красной армии служил на штабных должностях. Пиком его карьеры стали должности начальника штаба Кавказского фронта, Отдельной Кавказской армии и командующего Туркестанским фронтом. Пугачев разрабатывал операции по разгрому деникинцев на Кавказе и ликвидации басмачества. Был награжден орденом Красного Знамени. В 1931 году его арестовали по делу «Весна» (одному из первых массовых процессов против бывших офицеров), но вскоре освободили, и вновь арестовали в 1938-м как врага народа по «политической» 58-й статье.

Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Академия Генштаба
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Семён Пугачев
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Семья Семёна Пугачева
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Место захоронения Семёна Пугачева
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

В ходе своих изысканий Ботиков выяснил, что Пугачев скончался 23 марта 1943 года в уральском лагере в окрестностях поселка Таборы. Таборы и рядом расположенный город Тавда сначала были крупными островками архипелага ГУЛАГ, с началом ВОВ получили статус еще и края лагерей для политзаключенных, военнопленных, бойцов трудармии и других «неблагонадежных» элементов и депортированных народов. В лагерях люди умирали тысячами от голода, холода и болезней. Тела зарывали в лесах, на могилах ставили таблички с номерами. Данные о людях, которых свозили на север Урала, до сих пор остаются засекреченными.

Жизнь на островке архипелага ГУЛАГ

Поисками места захоронения Пугачева Ботиков плотно занялся после того, как на него вышел внук комкора – житель Твери Владимир Масюков. Он рассказал, что у него в семье с детства ассоциация была «дед и Тавда». Но они не знали, где он похоронен. Хотя Семен Пугачев писал родственникам с зоны. Выяснилось, что под Таборами сидело два генерала – еще был политрук Петров. До ареста он являлся начальником политотдела ленинградской военно-медицинской академии, и знал Пугачева – тот после первого ареста работал начальником ленинградской академии тыла и транспорта. Между тем в лагере Петров работал парикмахером, а у Пугачева в графе специальность было обозначено лаптеплёт, но плести лапти он категорически отказался.

«Как-то врач сообщил Петрову, что Пугачев болеет. По официальным данным он умер от порока сердца. На самом деле, как говорит Петров, его товарищ скончался от заражения крови. Причем прямо у него на руках. Тогда Пугачеву было 54 года. Петров отмечает, что если бы начальник колонии разрешил доставить его друга в больницу, генерала бы спасли. Умирая, Пугачев попросил Петрова найти его семью в случае выхода из зоны и сообщить им, что он ни в чем не виноват, – рассказывал в прошлом нашем материале Ботиков. – Петров пробыл в Таборах 22 года. Только в 1956 году он был реабилитирован и восстановлен в партии. Пугачева тоже реабилитировали. Петров нашел последнюю семью Пугачева (генерал был женат дважды, первая семья после ареста от него отказалась – прим. ред.), написал им несколько больших писем, в которых рассказал обо всем. Он также сообщил, что санитар успел спрятать перчатки, полотенце и что-то еще Пугачева. Внук, который обратился ко мне, сообщил, что вещи были получены, и он хранит их».

Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Корреспондент РИА "Новый День" беседует с Александром Ботиковым
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

В ходе своих поисков Ботиков вместе с местными жителями нашел место захоронения Пугачева. Оказалось, что его труп был вывезен через реку Таборинку – в сторону деревни Куренево. Там участники поисковых мероприятий установили памятную самодельную табличку – сейчас она возвышается между небольшими холмиками, которые в действительности являются могилами.

Памятник жертвам политических репрессий на месте колонии

Недавно съемочная группа РИА «Новый День» вновь встретилась в Тавде с Александром Ботиковым. Он рассказал о внуках Пугачева. Оба имеют ученые степени, один живет в Твери, другой – в Москве. «Обоих родители назвали Владимирами, только один Синицын, второй – Масюков. Сейчас уже можно говорить, что внуки побывали там, где провел последние годы жизни их дед. По приезде в Тавду я их сводил на территорию бывшего лагеря, показал, где стояли бараки. Именно в Тавде изначально Петров встретился с Пугачевым, а потом уже их отправили вместе с другими осужденными военнослужащими на деревянной барже в сторону Таборов. Здесь, кстати, сохранилось здание штрафного изолятора тех времен. Потом я их сводил на места массовых захоронений – в окрестностях Тавды таких несколько. Внуки Пугачева после этого подметили, мол, идешь там, под ногами веточки хрустят, кажется, будто на кости ступаешь», – подметил собеседник агентства.

Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Монтаж мемориала
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)
Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

Но самое главное – внуки Пугачева побывали на открытии памятника, инициаторами создания и спонсорами которого они стали. Памятник был открыт около Таборов в том самом месте, где раньше стояла колония, в которой отбывали свой срок Петров с комкором. Здесь еще можно увидеть остатки здания лагерного управления. «Поставили памятник жертвам политических репрессий там, где умер Пугачев. Его фотография размещена на памятнике с колючей проволокой. Внуки Пугачева в своих речах в основном говорили о трагичной, тяжелой странице нашей истории, когда в стране шли репрессии. При этом они были поражены тем, что мы всего за 9 месяцев утрясли все вопросы и смогли увековечить память жертв политических репрессий. Никто не ожидал, что в чистом поле в 100 километрах от города кто-то поставит памятник», – рассказал Ботиков.

По его словам, теперь в планах – установить железный крест на месте захоронения Пугачева. Решение этого вопроса осложняется тем, что кладбище располагается в труднопроходимой местности. Добраться туда можно только на специальной технике и при определенной погоде.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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