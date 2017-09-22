Внуки легендарного военачальника Пугачева открыли памятник жертвам ГУЛАГа на севере Урала (ФОТО)

На Среднем Урале получила продолжение удивительная история обнаружения места, где умер и был похоронен один из последних выпускников кузницы военной элиты Российской империи – академии Генштаба – комкор Семен Пугачев. На севере региона потомки военачальника увековечили память жертв ГУЛАГа – поставили им памятник на том месте, где более полувека назад скончался их дед. Все подробности – в материале РИА «Новый День».

Военная элита Российской империи на севере Урала

О трагической судьбе советского военачальника, участника Гражданской войны Семена Пугачева наше агентство подробно рассказывало в спецпроекте «Архивные дела». Окончив в 1914 году Императорскую Николаевскую военную академию, он стал частью трагедии русского офицерства XX века. Из 82 вышедших вместе с ним из академии офицеров не менее 36 человек умерли в изгнании, 11 были расстреляны или скончались в заключении. В СССР своей смертью умерли только четверо. У остальных в дате и обстоятельствах смерти все еще остается вопросительный знак. Но в прошлом году одним «темным пятном» в этой истории стало меньше.

На севере Свердловской области, благодаря работе местного поисковика Александра Ботикова, краеведов и других местных жителей было найдено точное место захоронения Семена Пугачева.

Из открытых источников известно, что Пугачев пошел по революционной стезе уже в 1917 году, став членом Псковского совдепа. В Красной армии служил на штабных должностях. Пиком его карьеры стали должности начальника штаба Кавказского фронта, Отдельной Кавказской армии и командующего Туркестанским фронтом. Пугачев разрабатывал операции по разгрому деникинцев на Кавказе и ликвидации басмачества. Был награжден орденом Красного Знамени. В 1931 году его арестовали по делу «Весна» (одному из первых массовых процессов против бывших офицеров), но вскоре освободили, и вновь арестовали в 1938-м как врага народа по «политической» 58-й статье.

Академия Генштаба Семён Пугачев Семья Семёна Пугачева Место захоронения Семёна Пугачева

В ходе своих изысканий Ботиков выяснил, что Пугачев скончался 23 марта 1943 года в уральском лагере в окрестностях поселка Таборы. Таборы и рядом расположенный город Тавда сначала были крупными островками архипелага ГУЛАГ, с началом ВОВ получили статус еще и края лагерей для политзаключенных, военнопленных, бойцов трудармии и других «неблагонадежных» элементов и депортированных народов. В лагерях люди умирали тысячами от голода, холода и болезней. Тела зарывали в лесах, на могилах ставили таблички с номерами. Данные о людях, которых свозили на север Урала, до сих пор остаются засекреченными.

Жизнь на островке архипелага ГУЛАГ

Поисками места захоронения Пугачева Ботиков плотно занялся после того, как на него вышел внук комкора – житель Твери Владимир Масюков. Он рассказал, что у него в семье с детства ассоциация была «дед и Тавда». Но они не знали, где он похоронен. Хотя Семен Пугачев писал родственникам с зоны. Выяснилось, что под Таборами сидело два генерала – еще был политрук Петров. До ареста он являлся начальником политотдела ленинградской военно-медицинской академии, и знал Пугачева – тот после первого ареста работал начальником ленинградской академии тыла и транспорта. Между тем в лагере Петров работал парикмахером, а у Пугачева в графе специальность было обозначено лаптеплёт, но плести лапти он категорически отказался.

«Как-то врач сообщил Петрову, что Пугачев болеет. По официальным данным он умер от порока сердца. На самом деле, как говорит Петров, его товарищ скончался от заражения крови. Причем прямо у него на руках. Тогда Пугачеву было 54 года. Петров отмечает, что если бы начальник колонии разрешил доставить его друга в больницу, генерала бы спасли. Умирая, Пугачев попросил Петрова найти его семью в случае выхода из зоны и сообщить им, что он ни в чем не виноват, – рассказывал в прошлом нашем материале Ботиков. – Петров пробыл в Таборах 22 года. Только в 1956 году он был реабилитирован и восстановлен в партии. Пугачева тоже реабилитировали. Петров нашел последнюю семью Пугачева (генерал был женат дважды, первая семья после ареста от него отказалась – прим. ред.), написал им несколько больших писем, в которых рассказал обо всем. Он также сообщил, что санитар успел спрятать перчатки, полотенце и что-то еще Пугачева. Внук, который обратился ко мне, сообщил, что вещи были получены, и он хранит их».

Корреспондент РИА "Новый День" беседует с Александром Ботиковым

В ходе своих поисков Ботиков вместе с местными жителями нашел место захоронения Пугачева. Оказалось, что его труп был вывезен через реку Таборинку – в сторону деревни Куренево. Там участники поисковых мероприятий установили памятную самодельную табличку – сейчас она возвышается между небольшими холмиками, которые в действительности являются могилами.

Памятник жертвам политических репрессий на месте колонии

Недавно съемочная группа РИА «Новый День» вновь встретилась в Тавде с Александром Ботиковым. Он рассказал о внуках Пугачева. Оба имеют ученые степени, один живет в Твери, другой – в Москве. «Обоих родители назвали Владимирами, только один Синицын, второй – Масюков. Сейчас уже можно говорить, что внуки побывали там, где провел последние годы жизни их дед. По приезде в Тавду я их сводил на территорию бывшего лагеря, показал, где стояли бараки. Именно в Тавде изначально Петров встретился с Пугачевым, а потом уже их отправили вместе с другими осужденными военнослужащими на деревянной барже в сторону Таборов. Здесь, кстати, сохранилось здание штрафного изолятора тех времен. Потом я их сводил на места массовых захоронений – в окрестностях Тавды таких несколько. Внуки Пугачева после этого подметили, мол, идешь там, под ногами веточки хрустят, кажется, будто на кости ступаешь», – подметил собеседник агентства.

Монтаж мемориала

Но самое главное – внуки Пугачева побывали на открытии памятника, инициаторами создания и спонсорами которого они стали. Памятник был открыт около Таборов в том самом месте, где раньше стояла колония, в которой отбывали свой срок Петров с комкором. Здесь еще можно увидеть остатки здания лагерного управления. «Поставили памятник жертвам политических репрессий там, где умер Пугачев. Его фотография размещена на памятнике с колючей проволокой. Внуки Пугачева в своих речах в основном говорили о трагичной, тяжелой странице нашей истории, когда в стране шли репрессии. При этом они были поражены тем, что мы всего за 9 месяцев утрясли все вопросы и смогли увековечить память жертв политических репрессий. Никто не ожидал, что в чистом поле в 100 километрах от города кто-то поставит памятник», – рассказал Ботиков.

По его словам, теперь в планах – установить железный крест на месте захоронения Пугачева. Решение этого вопроса осложняется тем, что кладбище располагается в труднопроходимой местности. Добраться туда можно только на специальной технике и при определенной погоде.

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