Верховный суд РФ смягчил приговор главарю уральской «банды Тропиканки»

Верховный суд РФ пересмотрел уголовное дело «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанского Светланы Степенько), члены которой обвинялись в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в мае этого года Свердловский областной суд вынес приговор семейной группировке, в которую входили Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвинялись в организации и исполнении серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве. Наталье Глаголевой вменялось только мошенничество.

Облсуд назначил Наталье Глаголевой исправительные работы сроком на два года с удержанием 20% дохода в пользу государства. Муравьева и Неглеца отправили в колонию строгого режима на 19 и 16 лет соответственно. Глава банды Светлана Степенько была осуждена на 13,5 лет колонии общего режима. Суд определил совокупно взыскать в пользу родственников потерпевших 3 млн рублей. Осужденные не согласились с таким вердиктом и обжаловали его в Верховном суде РФ.

По результатам рассмотрения материалов дела ВС РФ частично изменил обвинительный приговор. Степенько изменили квалификацию по 105-й статье УК РФ – с исполнения убийств на подстрекательство к ним и снизили срок наказания до 13 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года, сообщили сегодня РИА «Новый День» представители судейского сообщества. Впрочем, пока точно неизвестно, по всем эпизодам убийств видоизменена квалификация или нет – апелляционное определение пока не опубликовано. «В остальном приговор остался без изменений», – добавили собеседники агентства.

По версии следствия, Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому предлагала кредиты на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты, а после поступления денег на счет Глаголева с компаньонами присваивала средства. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное, и начали проверку, установив сумму ущерба – 238 тысяч рублей. Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп арматурой. Еще одну жертву злоумышленники также напоили и бросили в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав сильных морозов.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имел судимость и Неглец – за хранение наркотиков. В ходе судебного процесса Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе, не стал отрицать причастность к двум убийствам и мошенничестве с одним из липовых кредитов.

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