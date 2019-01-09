На Урале вынесен новый приговор по делу кровавой банды Тропиканки

Алапаевский районный суд вынес приговор по делу Тропиканки и ее сообщников – подельники занимались мошенничеством и ранее их уже судили за убийства односельчан.

На скамье подсудимых оказались семь жителей Алапаевского района: Светлана Степенько, Вячеслав Неглец, Евгений Шешуков, Илья Муравьев, Наталья Глаголева, Виктория Ярыныч, Оксана Костромина. Их судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой». Эта банда из поселка Верх-Нейвинский прославилась кровавыми преступлениями. Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления на счет денежных средств Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка Тропиканка, стала лидером преступной группы. От их действий пострадали 4 банка и три микрофинансовые организации.

В деле банды обнаружились новые составы преступлений. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд дал Светлане Степенько за 39 случаев мошенничества 18 лет лишения свободы, Вячеславу Неглецу по 27 эпизодам 18 лет и 6 месяцев лишения свободы, Илье Муравьеву за 17 преступлений 22 года лишения свободы, Наталье Глаголевой за 12 преступлений 3 года и 10 месяцев лишения свободы, Виктории Ярыныч за 12 преступлений 2 года и 6 месяцев лишения свободы – это сроки с учетом предыдущего приговора. Кроме того, Евгений Шешуков приговорен к 3 годам и шести месяцам колонии, Оксана Костормина – к обязательным работам на 480 часов. Неглец и Муравьев будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Глаголева, Степенько, Шешуков – в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в мае 2017 года Свердловский областной суд вынес приговор семейной группировке, в которую входили Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвинялись в организации и исполнении серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве. Наталье Глаголевой вменялось только мошенничество. Когда в одном из банков заподозрили неладное, Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп арматурой. Еще одну жертву злоумышленники также напоили и бросили в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав сильных морозов.

Алапаевск, служба информации

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