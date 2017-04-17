Адвокат главаря «банды Тропиканки» заявил о давлении со стороны следствия

Публикации за 17.04.17

В Свердловском областном суде сегодня возобновились прения сторон по уголовному делу «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве. В ходе судебного заседания выступили адвокаты подсудимых.

Как передает корреспондент NDNews.ru, всего на скамье подсудимых четыре человека – сама Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвиняются в серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве в сфере кредитования. Наталье Глаголевой вменяется только мошенничество.

На сегодняшнем заседании состоялись выступления представителей стороны защиты. Адвокат Светланы Степенько заявил о том, что подзащитная оговорила себя на предварительном следствии в результате противоправных действий сотрудников органов внутренних дел и следствия. Сама Степенько на суде опровергла свое участие в убийствах и оформлении липовых кредитов. Она лишь участвовала в одном из инкриминируемых эпизодов – когда ее знакомую нашли мертвой в лесу. Адвокат заявил, что потерпевшая, будучи пьяной, сама обрекла себя на смерть без чьей-либо помощи. Поэтому Степенько можно судить лишь по 125- ой статье УК РФ («Оставление человека в опасности»). По всем остальным эпизодам адвокат предложил подсудимую оправдать.

В свою очередь адвокат Неглеца напомнил, что его подзащитный признал свою вину полностью, заключил сделку со следствием, поэтому заявленный гособвинением срок наказания считает чрезмерно суровым.

Предполагалось, что после этого выступят с последним словом подсудимые. Но судья решил сделать перерыв в процессе до 27 апреля.

По версии следствия, Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Муравьева и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное и начали проверку, в ходе которой была установлена сумма ущерба – 238 тысяч рублей. Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу. Еще одну жертву – жительницу Нейво-Шайтанского – злоумышленники напоили и бросили в овраге. Потерпевшая умерла от переохлаждения, не выдержав температуры -26,9 градусов Цельсия.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу (им продлена мера пресечения до 27 июня – прим. ред.), Глаголева – единственная, кого суд отпустил под залог в 1 миллион рублей. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имеет судимость и Неглец – за хранение наркотиков.

В ходе судебного процесса Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец полностью согласился с обвинением, заключил досудебное соглашение. Гособвинение запросило для Степенько 15 лет лишения свободы, Муравьеву – 21 год колонии, Неглецу – 19 лет, Глаголевой – 3 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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