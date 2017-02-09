Процесс по делу кровавой «банды Тропиканки» из Нейво-Шайтанского сорван (ФОТО) / В суд не явился один из обвиняемых

Публикации за 09.02.17

В Екатеринбурге пришлось отложить начало процесса по уголовному делу так называемой «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степанько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве. Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказались четыре человека – сама Светлана Степанько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степанько Вячеслав Неглец, а также индивидуальный предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвиняются в серии убийств в Нейво-Шайтанском и мошенничестве в сфере кредитования. Глаголевой вменяется только мошенничество.

Сегодня в Свердловском облсуде планировали начать рассматривать по существу материалы громкой «уголовки». Первым делом судья Павел Неретин установил личности обвиняемых. Оказалось, что Светлана Степанько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Также было озвучено, что потерпевшие – родственники жертв «банды Тропиканки» – будут участвовать в процессе посредством видеоконференцсвязи, для этого они будут собираться на каждое слушание в здании Алапаевского городского суда.

В то же время в суд не был доставлен содержащийся под стражей Вячеслав Неглец из-за болезни. Ему было не рекомендовано участвовать в судебных заседаниях без постоянной медицинской помощи. В связи с этим участники процесса обоюдно приняли решение об отложении судебного разбирательства до выздоровления Неглеца. Наряду с этим, сегодня пришлось рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения троим обвиняемым – Степанько, Неглецу и Муравьеву, у которых закончился срок содержания под стражей. Подсудимые ходатайствовали о смягчении меры пресечения ввиду наличия больных родителей и малолетних детей, оставшихся без присмотра. Прокуратура настояла на оставлении злоумышленников в СИЗО. Решение по этому вопросу судья вынесет позже.

Напомним, по версии следствия, Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степанько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги.

Степанько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степанько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Но в банке заподозрили неладное и начали проверку. Светлана Степанько, Илья Муравьев, Вячеслав Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу, женщина также погибла от их рук.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iTvdghcrSSI&rel=0">Video</a> Следственный эксперимент

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу, Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=pptHnlgWWyE&rel=0">Video</a> Убийства в Нейво-Шайтанском

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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