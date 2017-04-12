Назначена дата последнего слова членов «банды Тропиканки»

Публикации за 12.04.17

В Свердловском областном суде подходит к концу громкий процесс по делу «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, к настоящему моменту стороны заслушали свидетелей (только со стороны гособвинения их было 32), допросили потерпевших, обвиняемых, изучили материалы уголовного дела. Завершены и другие процессуальные действия. «17 апреля в 10:00 подсудимые выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе судебной инстанции.

Всего на скамье подсудимых четыре человека – сама Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвиняются в серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве в сфере кредитования. Наталье Глаголевой вменяется только мошенничество.

Из обвинительного заключения следует, что Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное и начали проверку, в ходе которой была установлена сумма ущерба – 238 тысяч рублей. Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу. Еще одну жертву – жительницу Нейво-Шайтанского – злоумышленники также напоили и бросили в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав температуры -26,9 градусов Цельсия.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу (им продлена мера пресечения до 27 июня – прим. ред.), Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имеет судимость и Неглец – за хранение наркотиков.

В ходе судебного процесса Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе, он не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничестве с одним из липовых кредитов. Один из адвокатов подсудимых перед началом процесса сообщал, что будет строить тактику защиты на том, что преступления были совершены в условиях неочевидности, намекнув на то, что прямых свидетелей убийств нет.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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