Адвокаты проговорились о тактике защиты членов «банды Тропиканки» / Они будут настаивать на спорности обвинений

Публикации за 17.02.17

В Свердловском областном суде со второй попытки стартовал громкий процесс по делу «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве. Прокурор сегодня зачитал обвинительное заключение, после чего участники процесса определились с порядком судебного следствия. А перед началом слушания адвокаты подсудимых проговорились о тактике защиты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, прошлое заседание было отложено из-за болезни одного из обвиняемых Вячеслава Неглеца, у которого выявили пневмонию. Сегодня его доставили в суд, хотя накануне медицинская служба СИЗО заверила судью Павла Неретина, который ведет «дело Тропиканки», о нежелательности участия мужчины в процессе. В связи с этим предполагался очередной перенос заседания, служители Фемиды заочно отменили видеоконференцсвязь с Алапаевским городским судом, где будут собираться потерпевшие – родственники жертв банды убийц. В результате, пожурив конвойную службу, не согласовавшую этапирование Неглеца в суд с врачами, процесс все-таки решили начать. Хотя Неглец и пожаловался на плохое самочувствие.

Всего на скамье подсудимых четыре человека – сама Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвиняются в серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве в сфере кредитования. Наталье Глаголевой вменяется только мошенничество.

Из обвинительного заключения следует, что Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное и начали проверку, в ходе которой была установлена сумма ущерба – 238 тысяч рублей. Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин – гражданина Лямжина – они споили и сожгли в его доме. Другому (Брюшину) проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу. Еще одну жертву – жительницу Нейво-Шайтанского Мишагину – злоумышленники также напоили и бросили в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав температуры -26,9 градусов Цельсия.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу (им продлена мера пресечения до 27 июня – прим. ред.), Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имеет судимость и Неглец – за хранение наркотиков.

В ходе сегодняшнего заседания Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе, он не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничестве с одним из липовых кредитов. Один из адвокатов подсудимых перед началом заседания проговорился, что будет строить тактику защиты на том, что преступления были совершены в условиях неочевидности. Он намекнул на то, что прямых свидетелей убийств нет. «Никто не видел, кем они были совершены. Ну а мошенничество – статья не такая тяжелая. Есть с чем работать», – сказал защитник, общаясь с обвиняемым.

По итогам заседания участники процесса приняли решение, что судебное следствие начнется с допроса потерпевших, далее пойдут свидетели, в конце – подсудимые. Только со стороны гособвинителя в суд планируют вызвать 32 свидетелей. Было озвучено, что среди таковых числится и супруг Глаголевой. Следующее заседания состоится 20 февраля, начало в 10.30.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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