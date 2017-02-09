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Публикации за 09.02.17

Трем фигурантам дела кровавой «банды Тропиканки» продлили сроки ареста (ВИДЕО)

Трем фигурантам дела кровавой «банды Тропиканки» продлили сроки ареста (ВИДЕО)

Фигурантам резонансного уголовного дела так называемой «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степанько), члены которой обвиняются в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве, продлили сроки ареста. «Трем подсудимым, содержащимся под стражей, была продлена мера пресечения на 6 месяцев с момента поступления дела в суд, то есть до 27 июня. При этом начало процесса по делу Степенько и ее предполагаемых подельников отложено до 17 февраля из-за болезни одного из подсудимых», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Свердловского облсуда.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге материалы громкой «уголовки». На скамье подсудимых четыре человека – сама Светлана Степанько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степанько Вячеслав Неглец, а также индивидуальный предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвиняются в серии убийств в Нейво-Шайтанском и мошенничестве в сфере кредитования. Глаголевой вменяется только мошенничество.

Первым делом судья Павел Неретин установил личности обвиняемых. Оказалось, что Светлана Степанько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Также было озвучено, что потерпевшие – родственники жертв «банды Тропиканки» – будут участвовать в процессе посредством видеоконференцсвязи, для этого они будут собираться на каждое слушание в здании Алапаевского городского суда.

В то же время в суд не был доставлен содержащийся под стражей Вячеслав Неглец из-за болезни. Ему было не рекомендовано участвовать в судебных заседаниях без постоянной медицинской помощи. В связи с этим участники процесса обоюдно приняли решение об отложении судебного разбирательства до выздоровления Неглеца.

Напомним, по версии следствия, Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степанько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степанько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степанько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Но в банке заподозрили неладное и начали проверку. Светлана Степанько, Илья Муравьев, Вячеслав Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу, женщина также погибла от их рук.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу, Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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