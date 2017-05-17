Членам «банды Тропиканки» вынесли приговор / Главарь семейной группировки отправится в колонию на 13,5 лет (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

Свердловский областной суд сегодня поставил точку в громком уголовном деле «банды Тропиканки» (жительницы поселка Нейво-Шайтанский Светланы Степенько), члены которой обвинялись в серии жестоких убийств односельчан и мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, всего на скамье подсудимых оказались четыре человека – сама Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, возлюбленный дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из четырех обвинялись в организации и исполнении серии убийств в поселке Нейво-Шайтанский и мошенничестве. Наталье Глаголевой вменялось только мошенничество.

Судья Павел Неретин

В итоге суд назначил Наталье Глаголевой исправительные работы сроком на два года с удержанием двадцати процентов дохода в пользу государства. Илью Муравьева отправили в колонию строгого режима на 19 лет 1 месяц, Вячеслава Неглеца – на 16 лет 1 месяц колонии строгого режима. Глава семейной группировки Светлана Степенько осуждена на 13 лет и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, судья определил совокупно взыскать в пользу родственников потерпевших общую сумму в размере трех миллионов рублей.

По версии следствия, Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Неглеца. Степенько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

«Тропиканка» Светлана Степенько

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное и начали проверку, в ходе которой была установлена сумма ущерба – 238 тысяч рублей. Светлана Степенько, Муравьев и Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу. Еще одну жертву – жительницу Нейво-Шайтанского – злоумышленники также напоили и бросили в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав сильных морозов.

Наталья Глаголева

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу, Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имеет судимость и Неглец – за хранение наркотиков.

В ходе судебного процесса Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе, он не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничестве с одним из липовых кредитов. Гособвинение просило для Степенько 15 лет лишения свободы, Муравьеву – 21 год колонии, Неглецу – 19 лет, Глаголевой – 3 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

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