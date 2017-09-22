Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика для подготовки территории под «Эрмитаж-Урал»

Администрация Екатеринбурга подвела итоги аукциона, на котором был определен подрядчик, отвечающий за подготовку площадки под строительство центра «Эрмитаж-Урал».

Как сообщается на сайте госзакупок, победителем аукциона стало екатеринбургское ООО «Вирра». Согласно условиям конкурса, компания должна разработать документацию на внеплощадочные сети, демонтировать здания, стоящие на месте будущего строительства, и подготовить территорию. Стоимость муниципального контракта составит 21 млн 565 тысяч 652 рубля.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала «Эрмитаж» на базе Екатеринбургского музея ИЗО было подписано в 2014 году, но развитие проекта остановилось из-за нехватки средств. Сейчас деньги на культурно-просветительский центр заложены только в бюджете Екатеринбурга, область распорядилась выделить средства в 2018 году. Федеральное финансирование, доля которого должна составить 70%, до сих пор не подтверждено. Несмотря на это, мэрия приняла решение начать своими силами стройку на площадке Вайнера, 16.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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