И все-таки бомба: в Первоуральске мэрию эвакуировали не из-за учений

Спустя сутки после эвакуации администрации города Первоуральска появилась информация о том, из-за чего все же это произошло. Ранее в самой мэрии сообщили, что это были плановые учения. О том же говорили и посетители здания администрации, оказавшиеся в тот момент внутри. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области хоть как-то прояснить ситуацию «Новому Дню» отказались.

Однако сегодня местные журналисты все же выяснили, что это были не учения – в адрес первоуральских чиновников действительно поступили угрозы взрыва. Об этом сообщил в эфире телеканала «Евразия» заместитель председателя антитеррористической комиссии города Александр Анциферов. По его словам, сообщение поступило ночью, однако специалисты не нашли взрывного устройства. Тем не менее, ближе ко времени, в которое должен был, как говорилось в письме, произойти взрыв, всех посетителей и работников мэрии эвакуировали. «Звонивший указал, что здание заминировано, и взрыв произойдет примерно в час дня. С этой целью в 12:30 сотрудники администрации были вновь эвакуированы из здания», – сказал он. При повторной проверке мэрии взрывчатки также не было обнаружено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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