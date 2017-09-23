В Москве откроется «Театр новых пьес» Николая Коляды

Драматург Николай Коляда в октябре презентует в Москве «Театр новых пьес». На этой площадке будут ставиться спектакли по пьесам уральских авторов.

Театр будет располагаться по адресу: ул. Петровка, 17, строение 2, в помещении «Театра труда» на первом этаже.

«Сходил только что в банк и перечислил в Москву деньги – за аренду помещения для театра в Москве. Теперь – назад дороги нет. Очень долго мы готовили этот проект, но теперь, кажется, всё продумано и мы начинаем. В Омске, в Астрахани, в Казани, Уфе создаются театры, центры современной драматургии, которые берут за основу наш ЦСД и работу «Коляда-театра». Теперь и мы делаем что-то подобное в Москве», – написал в фейсбуке Николай Коляда.

Официальное открытие с фуршетом запланировано на 20 октября. Гости увидят спектакль «Старая Зайчиха», где главные роли сыграют актеры «Коляда-театра» Тамара Зимина и Сергей Федоров. В последующие дни состоится театральный марафон из презентаций пьес уральских драматургов.

«У нас есть стратегия в выборе репертуара: спектакли по пьесам уральских драматургов. Их много, они талантливые: Василий Сигарев, Олег Богаев, Ирина Васьковская, Владимир Зуев, Тая Сапурина, Роман Дымшаков, Мария Конторович, Иван Андреев, Анна Богачева, Анна Батурина и многие другие», – сообщается в афише нового детища Коляды.

«Пока цена билетов достаточно высока. Очень большие финансовые расходы. Приносим извинения нашим зрителям. Но очень надеемся на понимание. Конечно, стоимость билетов в наш театр будет демократичная – в ближайшем будущем. Сейчас – просим всех помочь нам встать на ноги», – добавил Николай Коляда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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