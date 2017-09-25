Мария Картуз уходит с должности пресс-секретаря Куйвашева

Пресс-секретарь свердловского губернатора Мария Картуз уходит с госслужбы. По данным источника РИА «Новый День», в скором времени она станет генеральным директором информационного агентства «ТАСС Урал». Получить комментарий Марии не удалось – на момент публикации ее телефон не отвечал.

Мария Картуз возглавила департамент информационной политики губернатора в августе 2012 года, в 2014 году стала личным пресс-секретарем главы региона Евгения Куйвашева. Слухи об ее уходе из «желтого дома» циркулировали с 2016 года, но только сейчас они нашли подтверждение.

Отметим, что Мария Картуз стала вторым руководителем, покинувшим медиаблок резиденции губернатора. Ранее с госслужбы ушел Александр Рыжков, бывший директор ДИП и советник вице-губернатора Тунгусова. Сейчас он работает редакционным директором агентства «Ура.ру» и уже отметился весьма спорными заявлениями по поводу строительства храма-на-пруду в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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