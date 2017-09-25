В Асбесте нотариус осуждена на 6 лет за 18 мошеннических сделок по продаже квартир (ВИДЕО)

Суд поставил точку в трехлетнем процессе «черного нотариуса» – так зовут Гульнару Богданову местные жители. Следствие доказало, что Богданова и две ее сообщницы-риелторы выкупали квартиры у невменяемых людей. В уголовном деле 38 томов, один из судей в ходе рассмотрения был обвинен в получении взятки и сбежал от ФСБ за границу. У наблюдателей были опасения, что Богданова вообще избежит реального наказания, так как у преступлений истечет срок давности.

Нотариус получила 6 лет за мошенничество

Следствие доказало факты мошенничества в 15 сделках, которые заверяла Богданова. Еще в трех случаях доказано покушение на мошенничество. «Подсудимые подыскивали сирот, социально неблагополучных людей, не имеющих постоянного дохода, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих психические заболевания. Входили к ним в доверие, уговаривали продать жилье с обменом на жилье меньшей площади, обещая погасить долги по коммунальным услугам», – кратко пояснила фабулу дела помощник судьи Марина Кочелаева.

Имя Гульнары Богдановой, кроме сомнительных сделок, после которых продавцы квартир зачастую скоропостижно умирали, связывают еще и с делом о взятке федеральному судье. Напомним, по данным РИА «Новый День», Гульнара заявила в ФСБ, что ведущий ее дело Максим Виноградов вымогает у нее деньги за оправдательный приговор. В июне прошлого года оперативники провели силовой захват судьи. В машине, на которой он передвигался, было найдено 6 миллионов рублей. Но отпечатков Виноградова на сумке с деньгами не было. Обвинение служителю Фемиды так и не предъявили. Тем не менее Виноградов бежал за границу, и уже заочно был лишен судейского статуса. Обвинение ему также предъявлено заочно спустя полгода после задержания

В целом, как отмечает корреспондент «РИА Новый День», с 2014 года рассмотрение дела «черного нотариуса» по разным причинам переносилось несколько десятков раз. У некоторых преступлений уже истек срок давности, и источники нашего агентства полагали, что в этом и заключается тактика защиты нотариуса.

Сегодня суд огласил приговор Гульнаре Богдановой – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и штраф в размере 250 тысяч рублей. Ее сообщница Татьяна Коровина осуждена на 8 лет со штрафом в 500 тысяч рублей. Еще одного посредника при сделках с продажей квартир, Надежду Федотову, суд отправил в колонию на 8 лет, и обязал выплатить штраф в сумме 400 тысяч рублей.

Асбест, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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