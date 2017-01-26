Бывший уральский судья, обвиняемый в получении взятки, объявлен в розыск

Публикации за 26.01.17

Бывший судья Асбестовского городского суда Максим Виноградов, которому заочно предъявлено обвинение в получении взятки в размере 6 млн рублей за вынесение оправдательного приговора, объявлен в розыск. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета России.

Четвертым следственным управлением ГСУ СК России против экс-судьи возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере»).

В настоящее время расследование продолжается. «Между тем, во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого статуса Максима Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия. Известно, что обвиняемый выехал за пределы Российской Федерации вместе со всеми членами семьи, в связи с чем объявлен в розыск. Органами следствия и оперативными службами принимаются меры к установлению местонахождения обвиняемого и для его задержания», – отмечают в СКР.

По версии следствия, уральский коммерсант Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского городского суда Константином Захаровым и Виноградовым, вымогал у нотариуса Гульнары Богдановой взятку. Она вместе с двумя риелторами являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым делу, ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с квартирами граждан. Взятку соучастники требовали за вынесение Виноградовым в отношении нотариуса оправдательного приговора.

В июне 2016 года при получении указанной суммы, часть из которой была муляжом денежных средств, был задержан посредник Зубов, который намеревался передать деньги Захарову. После этого при передаче Зубовым денег был задержан второй посредник Захаров, который в этот же день под контролем оперативных служб передал взятку Виноградову. «В дальнейшем из Audi A6 Виноградова были изъяты указанные денежные средства и муляжи. Четвертым следственным управлением ГСУ СК России в отношении Виктора Зубова и Константина, которые сотрудничают со следствием, возбуждено дело по ч.4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»)», – указывали ранее в СК.

Сам Виноградов в интервью NDNews.ru сообщал, что виновным себя не считает, говорил о том, что его подставили. После грянувшего скандала он взял самоотвод, хотя был готов огласить обвинительный вердикт. В итоге нотариус Гульнара Богданова, риелторы Наталья Федотова и Татьяна Коровина сейчас ждут нового судебного процесса, сроки давности по многим эпизодам этого дела истекли.

В октябре квалификационная коллегия судей Свердловской области (ККС) уволила и.о. председателя Асбестовского горсуда Александра Медведева, досрочно лишила полномочий Виноградова и дала разрешение главе СКР Александру Бастрыкину возбудить против него уголовное дело. Незадолго до этого Виноградов спешно покинул территорию РФ и в настоящее время, по некоторым данным, находится в США.

В материалах следствия указывается, что тщательному изучению был подвергнут телефон Nokia, принадлежащий Захарову. В нем обнаружена переписка в мессенджере WhatsАрр с абонентом по имени «Виноградов 2». «Из нее следует, что в период с 17 июня по 21 июня 2016 года Виноградов и Захаров обсуждали получение денежных средств от Богдановой», – говорится в решении ККС СО. Есть среди прочих доказательств и материалы оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Чекисты поставили телефоны всех участников сговора на контроль. В ведомстве заявляют, что между аппаратами всех фигурантов истории со взяткой «есть многочисленные соединения, в том числе, по тому времени и датам, которые указаны в актах проведения оперативно-разыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров Зубова В.И. и Захарова К.Г».

Следствие отмечает, что после получения взятки 6 миллионов деньги они намеревались поделить следующим образом: Виноградову – 4 миллиона, Захарову – 1,5 миллиона, Зубову – 500 тысяч.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

«Благодарю высшие силы, что не по лицу», – екатеринбурженке изрезало руки квадрокоптером на презентации «Притяжения» Бондарчука (ФОТО). / Доля продаж автомобилей в кредит выросла до 44% (ТАБЛИЦА). / Резиденция пошла на сближение с потенциальным губернатором. Кандидатуру поддерживают в администрации президента. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»