Нарушителей ПДД будет наказывать без протокола «Народный инспектор»

В правительстве РФ готовят поправки в КоАП, согласно которым нарушителей правил дорожного движения можно будет наказывать на основании видеозаписи и без протокола.

«Россияне смогут фиксировать нарушения ПДД на смартфоны и с помощью специального приложения «Народный инспектор» отправлять информацию в ГИБДД для принятия мер к нарушителям», – пишут сегодня «Известия». Правда, привлекать к ответственности планируется только собственников автомобиля и за ограниченный ряд нарушений: несоблюдение правил парковки, проезд на красный свет, выезд на «встречку», пересечение ж/д путей под закрытый шлагбаум, поворот налево в запрещенном месте и непропуск пешеходов на «зебре».

Изменения, разработанные МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь документ будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

Чтобы зафиксировать нарушения ПДД на видео и отправить запись в ГИБДД, нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение «Народный инспектор». Программа будет блокировать попытки отредактировать видео и определит точные координаты и время нарушения. Разработать соответствующее приложение должно Минкомсвязи.

Отмечается, что для вступления новых правил в силу потребуется дополнительно почти 2,7 миллиарда рублей на закупку серверного оборудования и услуг связи МВД. Ожидается, что в каждом регионе будет поступать около 100 тысяч видеообращений граждан.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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