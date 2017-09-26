Azur Air на 8 часов задерживает рейс из Екатеринбурга на китайский курорт (СКРИН)

Авиакомпания Azur Air снова задерживает рейс из Екатеринбурга. Туристы с 5 часов утра не могут улететь в Санью. Причина – техническая неисправность борта. Вылет намечен на 13:15.

Согласно информации онлайн-табло Кольцово, рейс авиакомпании Azur Air Екатеринбург – Санья должен был вылететь еще в 05:30. Однако после того как пассажиры уже прошли регистрацию и разместились в салоне, им сообщили, что вылет переносится, и попросили выйти из самолета. Как рассказывают екатеринбуржцы на своих страницах в соцсетях, их заставили выйти из стерильной зоны и забрать багаж. Представитель авиакомпании сообщил, что за туристами летит другой борт из Москвы.

По последней информации онлайн-табло Кольцово, уже началась регистрация. Вылет – в 13:15.

Напомним, Azur Air регулярно задерживает свои чартерные рейсы. 15 сентября были задержаны 8 рейсов только в Кольцово. По итогам прошлой недели авиакомпания вошла в число перевозчиков с самыми большими задержками, сообщили накануне в Росавиации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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