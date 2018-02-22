Туроператоров призвали прекратить продажу путевок с перелетами Azur air после 19 марта

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) обратилось к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта.

2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. Тогда глава ведомства Александр Нерадько уточнял, что главные проблемы связаны с безопасностью полетов, а не с финансово-экономическим состоянием перевозчика.

«Вместе с тем, в Росавиацию поступает информация относительно продолжения оформления билетов на рейсы ООО «АЗУР эйр» с вылетами после 19.03.2018 г. в рамках договоров о реализации туристского продукта, что может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряженности в стране», – говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Агентство напомнило туроператорам, что они должны прекратить реализацию турпакетов, в состав которых входит перевозка рейсами авиакомпании Azur Air с вылетами после 19.03.2018 года. Кроме того, туроператоры должны обеспечить гарантии перевозки поуже оплаченным турам, скорректировать полетные программы и найти альтернативных перевозчиков.

В свою очередь в Azur Air сообщили, что авиабилеты с вылетом после 19 марта 2018 года в рамках реализации перевозок через собственную сеть продаж и договоренностей с туроператором не оформляются. «Таким образом, распространяемая информация лишь вносит социальную напряженность, дестабилизирует туристическое сообщество, создает нервную обстановку для пассажиров, пользующихся услугами авиакомпании в настоящее время, наносит вред операционной деятельности стабильно работающего авиапредприятия», – говорится в сообщении авиакомпании.

Перевозчик подчеркнул, что «является стабильно работающим предприятием с финансово-экономической точки зрения», остается «лидером чартерного рынка», «владеет разветвленной маршрутной сетью, выполняя социально значимую задачу по предоставлению возможности бюджетного и безопасного перелета к местам отдыха».

Как ранее писал «Новый День», Azur Air отметился длительными задержками вылетов осенью прошлого года. В авиакомпании объясняли, что вылеты откладывались по техническим причинам. Перевозчик даже попадал в число авиакомпаний с самыми большими задержками, сообщали тогда в Росавиации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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