Авиакомпании Azur Air отказано в допуске на популярные маршруты

Федеральное агентство воздушного транспорта России отказало в допуске к выполнению рейсов по популярным маршрутам авиакомпании Azur Air. Речь идет не только о регулярных, но и чартерных перевозках по России и за границу.

В приказе Росавиации от 26 февраля, опубликованном сегодня на сайте агентства, говорится, что Azur Air отказано в допуске по регулярным перелетам в Анталью и Канкун из Москвы и в Гоа из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и Екатеринбурга.

Чартерные рейсы Azur Air не сможет совершать в Варну из Москвы, в Бургас из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска и в Барселону из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, в Варадеро (Куба), Пунта-Кану (Доминикана) и Пальма-де-Майорку (Испания) из Москвы и Петербурга.

В Росавиации уточнили, что в допуске Azur Air было отказано по новым маршрутам, пишет РБК. Самолеты авиакомпании продолжат совершать рейсы по маршрутам, разрешение на которые было получено ранее.

Напомним, 2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. А 22 февраля Ростуризм обратился к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта. Кроме того, туроператоры должны обеспечить гарантии перевозки по уже оплаченным турам, скорректировать полетные программы и найти альтернативных перевозчиков.

В связи с ограничением, введенным в отношении Azur Air, туроператор Anex Tour пообещал пересадить всех своих туристов на рейсы других перевозчиков после 19 марта. На мартовские и апрельские вылеты авиакомпании ищутся уже сегодня, на более поздние даты (у оператора проданы туры до октября) в документах пока значится отметка «charter flight». Массовых аннуляций и паники среди туристов на рынке нет. Но эксперты не исключают повышения цен на туры в случае ухода перевозчика.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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