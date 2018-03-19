Разрешение на полеты Azur Air после 20 марта Росавиация может дать сегодня

Туротрасль ожидает, что Росавиация снимет ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. По данным источников, приказ может быть опубликован на сайте ведомства уже сегодня. Туроператор Anex Tour, который строит полетные программы на чартерах перевозчика, также ожидает позитивного решения.

Напомним, 2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. А 22 февраля Ростуризм обратился к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта. Как ранее писал «Новый День», туроператоры (и в первую очередь Anex Tour) пока не нашли альтернативного перевозчика на смену Azur Air. В частности, в расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово по-прежнему числятся чартеры Azur Air. География полетов обширна: Гоа, Нячанг, Пхукет и другие. Источники туротрасли сообщали, что все надеются на то, что Росавиация снимет ограничения срока действия с сертификата перевозчика.

Как пишет портал для турбизнеса TourDom, и авиакомпания, и туроператоры ждут, что приказ Росавиации будет опубликован на официальном сайте сегодня, 19 марта. Причем, как сообщают источники портала, он будет положительным для Azur Air: скорее всего, ведомство продлит срок действия сертификата эксплуатанта. Хотя не исключено, что с ограничениями: например, может быть сокращена часть чартерной программы перевозчика. Наблюдатели предполагают, что авиакомпанию обяжут урезать объем перевозки на 20%. Косвенным подтверждением этого стали действия заказчика рейсов Azur Air – туроператора Anex Tour: компания сообщила, что уже договорилась о выполнении части полетных программ другими авиакомпаниями. По данным TourDom, на сайте оператора уже можно видеть туры с перевозкой на рейсах NordStar в Турцию и Bul Air в Болгарию после 21 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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