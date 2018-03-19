Росавиация сняла ограничения для Azur Air, авиакомпания продолжит летать после 20 марта

Росавиация сняла ограничения срока действия эксплуатанта Azur Air. Авиакомпания продолжит летать после 20 марта, а туроператоры вправе продавать турпакеты с перелетом рейсами данного перевозчика. Туррынок выдохнул с облегчением: туроператорам не придется срочно искать замену.

Как говорится на сайте Росавиации, решение о снятии ограничений принято «на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года.

«ООО «Азур эйр» подтвердило устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства (федеральных авиационных правил). Акционерами ООО «Азур эйр» проведены кадровые изменения: освобожден от занимаемой должности Генеральный директор, компанию возглавил Стогний Ю.Ф. Приняты решения о назначении нового заместителя Генерального директора – начальника инспекции по безопасности полетов и Технического директора. ООО «АЗУР эйр» осуществило повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing-757/67. Также акционерами ООО «АЗУР эйр» принято принципиальное решение о переводе самолетного парка авиакомпании в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федерации», – говорится в сообщении федерального агентства.

Напомним, 2 февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта в связи с результатами проверки, которая выявила недостатки в поддержании летной годности самолетов авиакомпании. А 22 февраля Ростуризм обратился к туроператорам с требованием прекратить продажу путевок, которые включают перелеты авиакомпанией Azur Air после 19 марта. Как ранее писал «Новый День», туроператоры (и в первую очередь Anex Tour) хоть и заявляли о поисках альтернативного перевозчика на смену Azur Air, но на деле тянули до последнего – ждали, что Росавиация после повторной проверки смени гнев на милость.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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